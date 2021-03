삼성카드, 신세계百 VIP 카드 출시…"조건·한도없이 1.2% 할인"

'신세계 더 에스 프레스티지' 출시

신세계백화점에서 전월 실적 조건·한도 없이 1.2% 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 신세계백화점 VIP 회원을 위한 카드인 '신세계 더 에스 프레스티지'를 출시했다고 31일 밝혔다.

이 카드는 전월 이용금액에 관계없이, 할인한도 없이 전국 신세계백화점에서 1.2% 결제일 할인 혜택을 제공한다. 또 전월 이용금액에 관계없이, 할인한도 없이 국내외 모든 가맹점 에서 1% 결제일 할인 혜택을 받을 수 있으며, '마스터카드 월드' 등급의 국제 브랜드 서비스도 제공된다.

신세계백화점에서는 VIP 골드 이상 등급의 회원이 이 카드로 행사 대상 명품 브랜드 구매 시 VIP 스페셜 마일리지를 최대 2배 적립해준다. 또 VIP 세일리지 혜택도 추가 제공한다. 연회비는 국내전용 14만5000원, 해외겸용(마스터카드) 15만원이며, 신세계백화점 VIP 골드 등급 이상일 경우 발급 가능하다.

삼성카드 관계자는 "신세계백화점 VIP 회원을 위한 전용 신용카드를 통해 VIP 혜택과 함께 신세계백화점 할인 혜택을 함께 받을 수 있도록 상품을 구성했다"며 "앞으로도 신세계백화점 VIP 회원들에게 유용한 혜택을 지속적으로 제공할 계획" 이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr