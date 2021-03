서울시, '봄철 산악사고 인명구조대책' 내달 1일부터 본격 추진

산악 응급구조함 정비, 산악구조훈련, 안전사고 예방 캠페인

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 코로나19로 인해 예년에 비해 봄철 산행 인구가 증가할 것으로 예상됨에 따라 ‘봄철 산악사고 인명구조 대책’을 내달 1일부터 시행한다고 31일 밝혔다.

소방재난본부는 내달 1일부터 5월 말까지 종합대책을 통해 ▲산악 응급구조함?긴급구조 위치표지판 점검 ▲낙석사고 및 고립사고 대비 구조훈련 ▲한 발 빠른 산악사고 대응시스템 운영 ▲산악 안전사고 예방 캠페인 실시 등을 추진한다.

소방재난본부에 따르면 최근 3년간 산악사고 구조 활동은 총 4389건으로 2018년 1332건, 2019년 1312건, 2020년 1745건이다. 지난해 산악 구조활동이 전년도에 비해 약 33%(433건)가 증가했다. 구조인원은 2018년 966명, 2019년 887명, 2020년 1090명이며 지난해의 경우 일일 평균 4.8건 출동해 약 3명씩 구조했다.

사고 유형별로는 실족·추락이 가장 많은 1068건을 차지했고, 일반조난 649건, 개인질환 238건 등의 순이다. 당뇨 등의 기저질환이 있다면 산행 전에 평소 복용하는 약을 지참했는지 점검해보는 것이 필요하다. 산악별로는 북한산이 1124건으로 가장 많았고 관악산 659건, 도봉산 447건, 수락산 159건 등의 순으로 나타났다

요일별 구조인원은 일요일이 820명으로 가장 많았고, 토요일 705명, 수요일 343명 등의 순이었다. 산악사고로 인한 구조인원의 51.8%는 주말에 발생했으며, 주말 1일 평균 구조인원은 평일보다 2.7배 가량 많았다.

연령대별로 50대가 828명으로 가장 많았고 60대 577명, 40대 379명, 20대 360명, 70대 293명 등의 순이었다. 5·60대가 전체 구조인원의 47.7%를 차지했다. 또한 최근 3년간 소방헬기가 출동한 산악사고는 총 708건으로 연평균 236건을 출동해 약 202명을 구조했다.

최태영 서울소방재난본부장은 “코로나19로 도심에서 가까운 산을 찾는 시민이 늘어나고 있다”며 “시민들의 안전한 봄철 산행을 위해 산악안전대책 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

