[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 고성군의 한 공장에서 이 공장 50대 간부가 위에서 떨어진 부품에 머리를 맞아 숨지는 사고가 발생했다.

30일 오전 4시 10분께 경남 고성군 동해면의 한 공장에서 관리 이사 A(52) 씨가 작업 중 떨어진 용접기 부품에 머리를 맞아 숨졌다.

사고는 높이 30∼40m짜리 구조물 위에서 새벽 용접작업이 진행되는 도중 용접기 부품이 공장 바닥으로 떨어져 발생했다.

관리 이사는 안전모를 쓰고 있었지만, 10㎏이 넘는 용접기 부품이 머리에 바로 떨어지면서 강한 충격에 숨진 것으로 경찰은 판단했다.

경찰은 당시 작업 관계자를 상대로 사고 경위를 조사 중이다.

