정용진 부회장 "SSG 랜더스, 올해 144경기 이상할 것"

[아시아경제 조인경 기자] SSG 랜더스의 구단주 정용진 신세계그룹 부회장이 프로야구 창단 첫해 가을야구 시즌까지 진출하겠다는 포부를 밝혔다.

정 부회장은 30일 오후 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 SSG 랜더스 창단식에서 "굉장히 떨림과 동시에 가슴이 벅차오른다"며 KBO 리그에 첫 발을 내딛는 소감을 밝혔다.

그는 "SSG 랜더스라는 비행선을 타고 도전을 함께 할 자랑스러운 선수단과 프런트를 직접 만나게 돼 기쁘다. 또 저희 신세계그룹을 따뜻하게 맞아주시고 SSG 랜더스를 환영해주신 인천 야구팬들께 진심으로 감사하다"고 인사했다.

정 부회장은 이어 "'No limits, Amazing LANDERS'라는 캐치프레이즈가 꿈이 아니라 현실이라는 확신이 든다"고 했다. 그는 "저희에게 '불요불굴'의 대상은 오직 고객이며, SSG 랜더스는 프로야구를 사랑하는 팬들이다. 한 마음으로 고객과 팬들을 위해 광적으로 집중한다면 SSG 랜더스를 꿈이 현실이 되는 야구단으로 만들 수 있다고 확신한다"고 말했다.

앞서 정 부회장은 올해 신년사에서 '결코 흔들리지도, 급히지도 않고 목표를 향해 굳건히 나가자'는 뜻의 사자성어 '불요불굴'을 언급한 바 있다.

정 부회장은 "SSG 랜더스가 올해 144경기 이상을 하게 될 것 같은 강한 느낌을 받는다. 마지막 한 경기까지 여러분들과 함께 하겠다"고 강조했다. 프로야구 정규시즌이 144경기 체제로 운영되는 만큼 포스트시즌 진출까지 넘본다는 의미다.

한편, SSG 랜더스는 이날 창단식에서 구단 CI를 비롯해 흰색과 빨간색의 유니폼, 맹견 카네코르소를 캐릭터화한 구단 마스코트 '랜디'와 구단 응원가 등도 공개했다.

