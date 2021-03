[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소는 30일 오후 5시 서울 영등포구 여의도 사옥에서 정기 주주총회를 열고 홍순욱 전문위원을 코스닥시장본부장(상임이사)로 선임했다고 이날 밝혔다.

홍 신임 본부장은 1990년 한국거래소에 입사해 비서실장, 심리부장, 상장유치부장, 경영지원본부 본부장보 등을 거쳤다. 임기는 이달 31일부터 2024년 3월30일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr