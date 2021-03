뉴메드, 어린이 키 성장 원료 HT042 체험단 모집

[아시아경제 박형수 기자] 천연물 원료 연구개발 기업 뉴메드가 어린이 키 성장 원료 브랜딩을 위해 '쑥쑥 042 체험단'을 모집한다고 30일 밝혔다.

체험단에 참가하려면 다음달 12일까지 아이와 함께 있는 사진을 #HT042 등 해시태그와 함께 개인 SNS 계정에 올리고 간단한 개인정보 등을 제출하면 된다. 당첨자는 다음달 19일 개별 통보한다.

모집 대상은 성장에 관심이 많은 초중등생 부모나 만 7세부터 15세의 성장기 아이들이다. 인스타그램이나 페이스북 등 개인 SNS 계정을 운영하면서 제품 사용후기 활동을 위해 얼굴을 공개할 수 있어야 한다.

뉴메드는 선정한 체험단에게 80만원 상당의 HT042를 함유한 어린이 키성장 제품 3개월 분을 제공한다.

뉴메드는 천연물 연구개발 분야에서 투자를 지속해 독자적인 기술력을 바탕으로 성과를 이뤄냈다. 황기추출물 등 복합물(HT042)은 어린이 키 성장 원료로 기능성과 안전성을 인정받았다.

뉴메드는 HT042 원료에 대한 시장의 인지도를 높이기 위해 올해부터 직접 원료 브랜딩에 힘쓰고 있다.

뉴메드 관계자는 “성장기 아이들에게 키 성장이 중요한 만큼 관심이 높은 부모와 아이들의 많은 참여를 바란다"면서 "천연물 원료인 HT042의 효능과 건강증진 효과를 알리고자 체험단 모집 이벤트를 기획했다"고 덧붙였다.

체험단에 대한 자세한 내용은 뉴메드 공식 홈페이지의 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr