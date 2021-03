삼본전자, '써클 Re: 홍월침식' 정식 출시

[아시아경제 박형수 기자] 삼본전자 삼본전자 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 1,245 전일대비 65 등락률 -4.96% 거래량 1,654,483 전일가 1,310 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-12일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close 와 자회사 하루엔터테인먼트에서 공동 퍼블리싱 하는 '써클 Re: 홍월침식'이 정식 서비스를 시작한다고 30일 밝혔다.

'써클'은 모바일게임에서 자동전투 시스템에 지친 유저가 좀 더 다양한 게임을 즐길 수 있다. 3D 카툰 애니메이션 그래픽 퀄리티 등 호평을 받으면서 사전예약 모집자 100만명을 달성한 것으로 평가했다.

회사 관계자는 "탄탄한 세계관과 스토리를 바탕으로 속성이 다른 3가지 캐릭터로 덱을 구성한다"며 "전투 플레이를 통해 캐릭터를 강화하고 레벨업 하는 등 성장과 콘트롤을 통해 새로운 플레이 경험을 즐길 수 있는 액션 RPG"라고 소개했다.

정식 서비스와 함께 다양한 프로모션을 준비했다. 국내 웹 애니메이션 제작자로 유명한 유튜버 ‘세치혀’의 참여로 게임 스토리를 재미있게 구성한 웹툰을 공개한다. PV 영상에서 좋은 반응을 보였던 ‘Erinys’ 보컬의 OST 풀버전도 공개한다는 방침이다.

써클은 구글 플레이 스토어, 앱스토어, 갤럭시스토어, 원스토어 등 국내 모든 마켓에서 무료로 다운로드 받을 수 있다. 다양한 경품 이벤트도 함께 진행한다. 자세한 내용은 공식 커뮤니티 카페를 통해 확인할 수 있다.

