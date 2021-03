백범 김구 선생 '유관순 열사' 추도사 공개…희귀기록 4건 복원

1919년 4월 1일 아우내 독립만세운동 기념해 1947년 헌정된 자료 복원

[아시아경제 임철영 기자] “유관순 열사의 죽음은 천고불멸의 위훈(偉勳, 훌륭하고 큰 공훈)을 세운 것이다.”

유관순 열사의 죽음을 거룩한 의거라고 추도한 백범 김구 선생의 친필 추도사가 복원돼 공개됐다.

31일 행정안전부 국가기록원은 아우내 독립만세운동(1919년 4월 1일) 을 기념해 백범 김구 선생의 친필로 작성된 유관순 열사 추도사 등 희귀 기록 4건 99매를 복원했다고 밝혔다. 아우내 독립만세운동은 주민 3000여 명이 참여한 호서지방 최대의 독립만세운동으로 19명이 순국하고 유관순 열사를 포함해 많은 사람들이 부상을 입거나 투옥됐다.

이번에 복원된 자료들은 1947년 11월 27일 아우내 독립만세운동 기념비 제막 시에 헌정된 것으로 유관순 열사 기념관에서 소장하고 있었던 자료다. 이번 복원 작업으로 유관순 열사의 다양한 기록이 담긴 ‘유관순 실기’전체와 유관순 열사의 사촌이자 독립운동가인 ‘유예도’의 사진이 최초로 공개됐다.

김구 선생의 친필 추도사에는 “유관순 열사의 죽음은 천고불멸의 위훈(偉勳:훌륭하고 큰 공훈)을 세운 것”이라고 강조하는 내용과 함께 “순국 선열의 독립정신을 이어받아 조국의 완전한 자주독립을 달성하자”는 민족적 염원 등이 담겨있다. 또한 당시 문교부장 이었던 오천석의 추도사도 복원됐다. 이 기록에서 그는 유관순 열사를 ‘민족의 거룩한 지도자’이며 ‘깃발을 들고 지휘한 대담한 용사’로 표현했다.

이 중 90여 매 분량의 ‘유관순 실기’는 유 열사의 조카인 유제만씨가 다양한 자료를 수집해 수기로 정리한 기록이다. 유관순 열사의 전기와 당시 순국열사들의 행적, 이시영·유림·서덕순 등 각계 인사의 추도사, 윤봉춘 감독의 영화 ‘유관순’의 대본 등이 포함돼 있다.

이번에 복원된 기록물은 지난해 5월 유관순열사기념관에서 국가기록원에 맞춤형 복원 지원을 요청해 올해 1월부터 약 2개월에 거쳐 완성됐다. 김구 ‘추도사’는 총 2장의 한지가 접착제로 붙여져 이어진 부위가 오염된 상태였으며 ‘유관순 실기’는 저급용지나 갱지로 제작되어 변색과 산성화, 건조화, 찢김 등의 훼손이 발견됐다. 이에 국가기록원은 ‘추도사’의 경우 자체 제작한 중성 접착제로 접합해 보존성을 높이고, ‘유관순 실기’는 저급용지의 표지 원형 복원과 수작업 탈산처리, 결실 부위 보강 등을 수행했다.

백범 김구 선생의 추도사는 유관순열사기념관 전시관에서 4월 1일부터 관람할 수 있으며 다른 기록 원문은 전국박물관 소장품 검색 사이트인 e-뮤지엄에 통해 공개될 예정이다.

서정욱 국가기록원 기록보존서비스부장은 “이번 작업을 통해 나라의 독립을 위해 만세운동을 펼친 순국선열들의 고귀함과 위대함을 다시금 새기는 계기가 됐다”며 “앞으로도 국가 중요기록물이 훼손되지 않고 안전하게 영구히 보존될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

☞ 백범 김구 선생 추도사 전문

대한민국 29년 11월 27일.

김구는 순국선열기념비 건립 거행에 당하야 일언의 추도사를 올리게 됨을 가장 광영으로 생각하며 또한 비분을 금치 못하는 바입니다.

순국선열은 빼앗기었던 국토와 잃었던 민족을 찾으려고 포악무도한 왜적과 악전고투하였고 성스러운 의혈을 흘려 순국하신 것입니다.

그 흘리신 피는 결코 헛되임이 없을 뿐 아니라 그 피는 보혈이 되고 또한 멸망한 국가에, 거의 빈사에 빠져 명재경각에 처한 삼천만 민족의 활명수가 된 것입니다.

그리하야 빼앗기었던 국토, 잃었던 민족을 찾은 것입니다.

오호라 천추에 한을 남기고 가신 선열의 숭고한 의거-역사에 빛나며 만대에 교훈이 될 것이로다. 특히 처녀 유관순 열사의 거룩한 의거 숭고한 죽음은 일월같이 빛나고 빛나 천고불멸의 위훈을 세운 것이다.

우리는 선열의 독립정신과 유지를 받들어 조국의 완전 자주독립을 달성하도록 분투노력하여서 민족으로서 죄 되고 부끄럼이 없도록 함으로 순국선열의 영혼이 구천에서 편안히 잠드시도록 할 것을 이날을 기하여 더욱 결심하며 맹서하는 것입니다.

