자율주행버스, 5월부터 세종시 달린다…‘BRT 대중교통서비스’ 실증

중기부, 세종 규제자유특구서 간선급행버스체계(BRT) 대중교통서비스 실증

권 장관 "내가 직접 타보고 안전 검증…실증 지속되도록 법 개정 등 통해 도울 것"

[아시아경제 김희윤 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관은 30일 세종 집현동 산학연클러스터지원센터를 방문해 "자율주행차에 제가 직접 타보고 안전이 입증된 사업은 실증이 지속될 수 있도록 법 개정등을 통해 돕겠다"고 말했다.

중소벤처기업부와 세종특별자치시는 일반시민이 자율주행버스에 탑승할 수 있는 간선급행버스체계(BRT) 대중교통 서비스 실증을 본격 운영한다고 30일 밝혔다.

권칠승 중기부 장관과 이춘희 세종시장은 이날 오전 세종 산학연클러스터지원센터에서 특구 참여기업 대표들과 소통 간담회를 갖고 특구기업이 개발한 자율주행버스를 시승해 운행 등 안전성 전반에 대해 점검했다.

이번 방문은 권칠승 장관 취임 이후 규제자유특구 첫 현장 행보다. 세종 특구사업의 실증 진행 상황을 살펴보고 기업 애로사항과 사업화 방안 등 자율주행산업 발전방향에 대한 현장 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

세종 규제자유특구는 지난해 5월부터 주거단지, 도심공원, 일반도로에서 자율주행차의 실증을 착수해 위치측정 기술력 향상, 안전 매뉴얼 수립 등 기술 안전성 확보에 주력해 왔다.

이번 실증은 그간 축적된 기술 안전성과 실증데이터 등에 기반해 진행됐다. 중기부는 실제 대중교통 노선으로 실증구간을 확대해 ‘국내 최초로 간선급행버스체계(BRT) 유상 운송 서비스’를 실증하는 등 사업화 모델을 한층 강화해 나간다는 계획이다.

실증에는 간선급행버스체계(BRT) 구간 여객운송 한정면허 특례를 부여받은 오토노머스에이투지가 실증구간 내 정밀도로지를 구축했다. 시범 운행과 안전점검과 평가 등을 거쳐 3월 말부터는 여객운송서비스 실증을 시작하고, 5월부터는 일반시민이 저렴한 비용(500원 이하)으로 이용할 수 있도록 유상 운영될 예정이라고 중기부는 덧붙였다.

아울러 산학연클러스터센터에 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’를 상반기까지 구축해 실증차량 관제, 차량-사물간 통신(V2X) 연계 등을 통해 안전성을 강화한다. 또한 데이터를 수집하고 분석해 국내 자율주행 스타트업과 연구기관 등에서 공유하고 활용할 수 있도록 지원한다.

권칠승 중기부 장관은 간담회에서 “세종시는 최적의 첨단교통 인프라를 갖추고 있는 만큼 민관이 합심해 기술력을 높이고 비즈니스 모델을 만들어 가는 데 선도 역할을 해야 한다”며 “중기부에서도 특구사업이 끊김 없이 이어질 수 있도록 법령 정비와 실증특례 연장 등을 통해 적극 지원하겠다”고 강조했다.

