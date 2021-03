케이블TV협회, 신임 회장에 이래운 前연합뉴스TV 보도본부장

30일 이사회서 선임…3년 임기

[아시아경제 차민영 기자] 한국케이블TV방송협회는 서면으로 총회를 열고 이사회에서 선임된 이래운 전 연합뉴스TV 보도본부장을 신임 회장으로 추인했다고 30일 밝혔다.

이 회장은 전북 김제 출신으로 고려대 정치외교학과를 졸업하고 1986년 연합뉴스에 입사해 뉴욕특파원, 경제분야 에디터, 편집국장을 거쳐 연합뉴스TV 보도국장과 보도본부장 등을 역임했다. 2008년에는 2년간 국회방송 자문위원회 부위원장, 2009년 관훈클럽 감사로 활동했다.

민주당 미디어특보를 지냈고, 문재인 대통령의 더불어민주당 대표 시절 미디어 특보단에서 신문·통신 분야 미디어 특보로 활동했다.

이 회장은 2024년 정기총회 개최일(통상 2월 말)까지 3년간 협회와 케이블 업계를 이끌게 된다.

이 회장은 취임사에서 "오랜 언론계 경험을 바탕으로 회원사들과 적극적으로 소통하면서 케이블 업계가 직면한 위기를 함께 극복해 나갈 것"이라고 다짐했다.

협회 관계자는 "이 신임회장을 중심으로 통신·케이블 합종연횡, 유료방송 시장점유율, 주문형비디오(VOD) 콘텐츠 사용료, 온라인동영상서비스(OTT) 등 복잡하게 얽힌 업계 현안을 함께 풀어나가는 데 힘을 모을 것"이라고 밝혔다.

