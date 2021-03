부산 남부경찰서, 유족 부검요청 ‥ 질병관리청에 결과 통보 예정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산에서 아스트라제네카를 접종한 80대 여성이 이상증세 없이 나흘 만에 숨지자 경찰이 수사에 나섰다.

부산 남부경찰서는 남구의 한 요양병원에 입원 중인 A씨가 지난 25일 아스트라제네카를 접종한 후 이상 반응을 보이지 않고 있다 29일 새벽 3시 40분께 병원 내에서 숨졌다고 밝혔다.

A씨는 평소 지병 있는 것으로 알려졌다. 유족은 코로나19 백신 접종과 관련이 있는지 확인을 위해 부검을 요청했다.

경찰은 부검 결과가 나오는 대로 질병관리청에 통보할 예정이다.

