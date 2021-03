팅크웨어, 클라우드 지도 탑재한 택시 전용 ‘아이나비 MXI’ 출시

앱 미터기·표시등 등 택시 운행 시 필요기능 연동 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 택시 전용 내비게이션 ‘아이나비 MXI’를 새롭게 출시한다고 30일 밝혔다.

팅크웨어에 따르면 ‘아이나비 MXI’는 8인치 내비게이션으로 클라우드 기반 신형 지도 플랫폼 ‘아이나비 Where(웨어)’가 기본 탑재됐다.

‘아이나비 Where’는 전체적으로 고도화된 UI(유저 인터페이스)를 통해 보다 직관적인 경로 안내와 주변정보 전달이 전달 가능한 것이 특징이다. LTE, 스마트폰 테더링 등 통신으로 연동되기 때문에 실시간 교통정보 및 경로안내가 제공된다. 아울러 주변 편의시설 검색, 고속도로 및 경로 내 CCTV를 통한 실시간 확인은 물론 무선 지도 업데이트 기능도 지원한다.

또한 별도 통신 동글 장착 시 네이버 AI 플랫폼인 ‘클로바(Clova)’도 사용할 수 있다. 음성 명령을 통한 목적지, 주변시설, 날씨 검색, 실시간 도로별 교통상황 안내 등 음성 기반 인터렉션을 통한 다양한 기능 활용도 지원된다. 팅크웨어는 택시 운행에 있어 필요한 앱 미터기를 비롯해 빈차등, 택시 표시등 등도 연동을 통해 사용할 수 있도록 별도 지원한다고 설명했다.

팅크웨어 관계자는 “’아이나비 MXI’는 택시 운행에 있어 가장 필요한 통신기반 실시간 경로안내를 지원하는 지도 플랫폼과 앱 미터기, 빈차등 연동 등 운행하며 필요한 기능을 연동해 편의성을 높인 제품”이라고 설명하며, “또한 장시간 사용함에 있어 불편함이 없도록 확장성 높은 안드로이드 운영체제 지원으로 사용자의 만족도을 높여줄 수 있는 제품이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 택시 전용 내비게이션 ‘아이나비 MXI’는 16GB 단일 제품으로 출시되며 가격은 39만9000원이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr