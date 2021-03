비씨카드 "페이북 결제하면 최대 10만원 당첨 기회 드려요"

4월 30일까지 온라인 결제 고객 대상 머니박스 제공

최대 10만원 당첨, 이벤트 첫 응모시 최대 1만원 추가 기회

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 페이북 고객에게 최대 10만원까지 제공하는 '머니박스' 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

머니박스는 페이북에서 현금처럼 사용할 수 있는 페이북머니가 랜덤 당첨되는 리워드로 비씨카드 없이 페이북 애플리케이션(앱) 가입만으로도 이용할 수 있는 서비스다.

이번 이벤트는 4월 30일까지 온라인에서 페이북으로 5만원 이상 결제한 고객에게 100원에서 최대 10만원까지 100% 당첨되는 머니박스가 제공된다.(1일 최대 1개, 유효기간은 3일)

지난해 10월 15일부터 올해 3월 15일 내 머니박스 이벤트에 참여한 이력이 없는 고객을 대상으로 '웰컴 머니박스'를 제공하는 이벤트도 진행된다. 웰컴 머니박스는 페이북을 통해 머니박스 페이지에 접속 시 제공되며, 최대 1만원까지 당첨 가능하다.(기간 내 1인 1회에 한함)

