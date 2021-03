고교 최대 화학 축제 열린다…'화학탐구프런티어페스티벌' 제안서 접수

[아시아경제 황윤주 기자] 한국석유화학협회는 화학으로 만드는 미래의 꿈을 슬로건으로 제18회 화학탐구프런티어페스티벌(화탐)을 4월 1일부터 30일까지 예선 접수를 시작한다고 밝혔다.

화탐은 이공계 활성화와 화학에 대한 흥미 제고를 위해 산업통상자원부와 석유화학 대표기업(금호석유화학, 롯데케미칼, SK종합화학, LG화학) 및 한국석유화학협회가 추진하고, 교육부가 후원하는 고교 대표 화학탐구 프로그램이다.

화탐은 고등학생 2명과 지도교사 1명이 한 팀이 되어 화학적 원리를 활용한 주제(환경, 에너지, 생명, 사회탐구, 전통과학 등)를 선정하고, 작성된 탐구 계획을 화탐 홈페이지(www.ilovechem.kr)를 통해 제출하여 참가할 수 있다.

제출된 제안서는 공정한 심사를 통해 본선진출 60팀을 5월 13일 화탐 홈페이지를 통해 발표할 예정이다. 본선진출팀은 오리엔테이션(5.22), 본선(8.21), 시상식(10.29) 등에 참여하게 되며, 모든 행사는 참가자들의 건강과 안전을 최우선으로 하고 거리두기 및 방역수칙 등 정부지침을 철저히 준수해 개최된다.

최종 수상자에게는 부상품 등 다양한 특전이 제공되며, 우수한 작품을 지도한 지도교사 및 학교에는 각각 우수지도교사상(교육부장관상), 우수학교상(한국석유화학협회장상)과 함께 부상금이 주어진다.

화탐은 화학을 사랑하는 모든 고등학생들이 자유로운 탐구를 통해 창의력 배양과 문제해결 능력을 향상시킬 수 있도록 고안된 전국적인 화학축제로 지난 17년간 전국 약 2300여개 고등학교에서 9936개 과제가 제안되었으며, 2만9800여명의 지도교사 및 학생들이 참여했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr