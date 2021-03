한화큐셀, 독일과 프랑스에서 특허 침해 소송 제기

中 아스트로너지 상대로 소송

"지식재산권 침해되면 소송 등 모든 조치 취할 것"

[아시아경제 황윤주 기자] 한화큐셀이 최근 중국 기업을 대상으로 특허 침해 소송에 나섰다.

한화큐셀은 지난 12일 독일에서 중국 아스트로너지(Astronergy)를 상대로 태양광 셀 효율을 향상시키는 특허 침해 소송을 제기했다고 30일 밝혔다.

한화큐셀은 이미 동일 특허 기술 보호를 위해 중국 회사들인 진코솔라, 론지솔라, 알이씨를 대상으로 지난해 3월에 특허 침해 소송을 진행했었다. 이 침해 소송에 대해 뒤셀도르프 지방법원은 작년 6월 한화큐셀의 1심 승소 판결을 내렸고, 독일 소송의 결과에 따라 피고사들은 특허 침해 제품에 대한 독일 내 수입과 판매 금지와 작년 1월 30일 이후 유통된 특허 침해 제품에 대한 리콜 의무도 가지게 됐다.

한화큐셀이 소송을 진행하고 있는 특허 기술은 태양광 셀 후면에 보호막(Passivation layer)을 형성해 태양광 셀을 투과하는 빛을 다시 셀 내부로 반사시켜 효율을 높이는 기술이다. 이 특허는 180~200마이크로미터 두께의 태양광 셀에 산화알루미늄 성분의 첫 번째 층과 수소를 포함하는 다른 성분으로 구성된 두 번째 층으로 이루어진 막을 안정적으로 형성시키는 기술에 관한 것으로 고효율 태양광 셀의 양산을 가능하게 했다.

정지원 한화큐셀 최고기술책임자(CTO) 전무는 "이번 소송을 통해 연구개발에 대한 투자와 노력이 가지는 의미를 상기시키고 건전한 연구 경쟁을 유도해 궁극적으로 태양광 산업과 기술 발전에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

한편 한화큐셀은 3월 19일 프랑스에도 동일 특허 기술 보호를 위해 중국 L사와 L사의 프랑스 유통사를 대상으로 특허 침해 소송을 제기했다. 한화큐셀 관계자는 "프랑스 소송 건의 관련 내용은 법무적인 관점에 공개하긴 어렵다"며 "한화큐셀의 지적재산권이 침해 되는 경우 다른 지역에서도 직접 소송을 포함한 모든 필요 조치를 지속적으로 취할 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr