KT "자율협력주행 전기버스, 판교 제2테크노밸리서 달린다"

[아시아경제 구은모 기자] KT의 자율협력주행 전기버스가 판교 제2테크노밸리에 도입된다.

KT는 이번 사업을 위해 국내 최초로 자율협력주행에 전기버스를 도입할 예정이다. 이 버스에는 5G 차량사물통신(V2X)을 기반으로 신호등, 지능형 CCTV, 보행자검지기 등의 안전 서비스가 제공된다.

또한 KT는 제주 지능형교통관제(C-ITS) 사업에 도입해 효과를 확인했던 정밀측위(RTK) 기술을 판교에서도 제공한다. 지리·공간정보 제공 플랫폼(GIS)과 자율주행을 위한 동적지도(LDM), 차량용 인포테인먼트(IVI) 등도 지원한다.

KT는 기존의 내연기관 차량을 개조하지 않고 자율협력주행용 전기버스를 제작하기 위해 전기버스 생산기업 에디슨모터스, 실리콘밸리 스타트업 팬텀AI와 기획 단계부터 협력했다. 이를 통해 내구성과 시스템 안정성을 강화하고, 서비스 운영체계를 확보하게 됐다.

4차산업 전시체험관은 스마트 산단 홍보를 위한 시스템을 갖추고 입주 기업의 신제품 및 신기술을 전시·체험 할 수 있는 공간으로 조성된다. 4차산업 전시체험관에서는 스마트 휠, 브리핑 월 등의 홍보 플랫폼을 활용해 입주기업들에게 홍보 기회를 제공한다. AR, 로봇, 홀로렌즈 등 주요 기술 체험의 장도 마련한다.

KT가 보유한 스마트 시티 플랫폼인 ‘시티 메이커스(City Makers)’를 기반으로 스마트 산단 플랫폼을 구축해 입주기업 지원과 산단 관리 서비스를 제공한다. 시티 메이커스는 스마트 시티 내 모든 서비스와 솔루션을 통합적으로 관제할 수 있다. 이를 통해 ICT 인증기관인 한국정보통신기술협회의 TTA 인증을 받아 안정성과 확장성을 보장하게 됐다.

최강림 KT 커넥티드카비즈센터 상무는 “디지털플랫폼기업 KT는 교통 디지털 혁신의 일환으로 판교 제2테크노밸리 사업뿐 아니라 C-ITS를 비롯한 자율주행 인프라 구축사업을 수행했다”며 “자율협력주행 전기버스 서비스 모델을 최초로 구현하고 전국의 스마트 산업단지로 확대 적용하겠다”고 밝혔다.

