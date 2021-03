'나이키 불매' 외치던 中…특가 행사에 35만 명 몰려

[아시아경제 김봉주 기자] 중국 신장(新疆) 위구르 자치구 면화 문제로 촉발된 스포츠 브랜드 나이키에 대한 중국인들의 불매 운동 열기가 소강 상태에 접어든 것으로 전해졌다.

29일 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면, 전자상거래 업체 알리바바가 운영하는 티몰에서 지난 26일 진행된 여성용 나이키 신발 특가 행사에 약 35만 명이 몰리며 조기 매진됐다.

해당 상품은 699위안(약 12만 원)의 특가로 올라왔는데, 35만 켤레가 즉시 판매됐다.

중국 일부 소비자들은 신장 지역 면화 문제와 관련된 모든 브랜드에 대해 불매 운동을 촉구하고 있지만, 나이키와 아디다스 제품은 여전히 타오바오, JD닷컴 등 중국 주요 전자상거래 플랫폼에서 팔리고 있다.

중국 축구협회도 신장 지역 면화 문제와 관련해, 중국 슈퍼리그 모든 팀의 유니폼 후원사인 나이키에 대해 내부적으로 비판하면서도 아직 계약 철회 등의 입장은 표명하지 않고 있다.

최근 미국과 영국, 유럽연합(EU), 캐나다 등이 신장 위구르 자치구 내 위구르족 인권 탄압을 이유로 중국에 제재를 가했다.

신장위구르 자치구의 면화 생산에 위구르족의 강제노동이 사용됐다는 이유 때문이었다.

이에 반발한 중국 소비자들은 H&M, 나이키, 아디다스 등의 신장산 면화를 사용하지 않겠다고 선언한 브랜드들을 대상으로 불매 운동에 나섰다.

나이키의 홍보 모델로 활동하던 중국 연예인들은 모델 활동 중단을 선언하기도 했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr