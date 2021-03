[오늘날씨] "실외활동 자제하세요!"…11년 만에 최악 황사

[아시아경제 김봉주 기자] 화요일인 30일은 전국 대부분 지역에서 황사가 계속되고 미세먼지 농도 역시 높을 것으로 보인다.

기상청은 "이날 전국 대부분 지역에 황사경보가 발효 중"이라며 "서해상에서 동진하는 고기압으로 인해 잔류하는 황사의 영향을 받겠다"고 밝혔다.

이날 새벽부터 서울 등 중부지방과 경북, 서해 도서지역 등에서는 몽골, 중국 내몽골고원에서 발원한 황사의 유입으로 새벽부터 짙은 황사가 관측되고 있다.

또 이날 아침 기온은 전국 대부분 지역이 5도 내외가 되겠으나, 경기 동부와 충북 북부, 강원 영서 및 산지, 경북 북동 산지, 전북 동부는 0도 이하로 떨어져 춥겠다. 낮 기온은 전국 대부분 지역에서 15도 이상으로 따스하겠다 .

낮, 밤의 기온차가 15도 이상으로 벌어지겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 5도 △춘천 1도 △강릉 8도 △대전 5도 △청주 5도 △대구 8도 △광주 7도 △전주 7도 △부산 10도 △제주 11도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 17도 △춘천 19도 △강릉 21도 △대전 19도 △청주 19도 △대구 22도 △광주 21도 △전주 19도 △부산 20도 △제주 18도 등이다.

미세먼지 농도는 인천·경기 남부·충남·호남권·영남권·제주권은 '매우 나쁨', 강원 영동은 '보통', 그 밖의 지역은 '나쁨'이겠다.

기상청은 "황사로 인한 PM10 농도가 높게 나타나고 있으니, 건강관리에 각별히 유의하기 바란다"라고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr