[아시아경제 유현석 기자] 리더스코스메틱 리더스코스메틱 016100 | 코스닥 증권정보 현재가 3,430 전일대비 25 등락률 +0.73% 거래량 39,244 전일가 3,405 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 리더스코스메틱, 플럼코트 추축물 화장품 특허권 취득 리더스코스메틱, 골판지 제조 테마 상승세에 0.76% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close 은 김진상 대표로 선임하고 기존 김진구 대표와 공동 대표 체제로 전환한다고 29일 공시했다. 회사 측은 선임 이유에 대해 "효율적인 의사결정 및 책임경영체제를 위한 공동대표 체제 구축"이라고 설명했다.

