대동, 사명서 공업 떼고 미래농업 개척…지난해 역대 최대 실적

지난해 매출 8957억원, 영업이익 331억원 기록

‘대동’으로 사명 확정…스마트농기계 등 미래사업 본격화

[아시아경제 김희윤 기자] 농기계 전문기업 ‘대동공업’이 사명을 ‘대동’으로 변경하고 기업의 이미지 전환에 나선다.

대동은 정기주주총회를 통해 사명을 대동공업에서 대동으로 바꾸고 미래농업 기업으로의 이미지 전환을 시작했다고 29일 밝혔다.

대동에 따르면 이번 사명 변경은 전통 제조업 이미지를 벗고 미래농업을 선도하는 기업의 이미지를 강조하기 위해 진행됐다.

미래농업 기업으로 첫 발을 뗀 대동은 올해 미래 사업을 더 공격적으로 추진할 방침이다. 자율농기계·농업로봇 등의 ‘스마트 농기계’, 새로운 이동 및 운송 수단의 ‘스마트 모빌리티’, 정밀농업(Precision Farming) 솔루션 기반 무인 자동화를 운영하는 도심형 ‘스마트팜’ 등을 미래농업의 3대 핵심 사업으로 설정했다.

대동은 지난해 국내 자율주행 농기계를 출시하고 북미 시장 공략 강화에 주력했다. 아울러 소통과 협업을 위한 공간혁신, 창조적 조직 문화 구축, 경영시스템 개선 ‘디지털 트랜스포메이션’ 시행 등을 통해 역대 최대 실적을 달성했다.

대동은 지난해 연결기준 매출 8957억원, 영업이익 331억원을 달성하면서 2019년 매출 8,344억원, 영업이익 240억원과 대비해 각각 7.3%, 37.6% 성장세를 기록했다. 2020년 개별 기준으로 매출은 6375억원, 영업이익은 181억원을 달성했다

원유현 대동 총괄사장은 “지난해 코로나19 팬데믹 상황 속에도 최대 실적 달성과 미래농업 비전 수립을 이룰 수 있었다”며 “올해는 미래농업 사업 원년으로 스마트 농기계, 스마트 모빌리티, 스마트팜 등을 본격 추진해 가시적인 성과를 만들고 미래농업 기업으로써의 성장 발판을 확고히 구축하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr