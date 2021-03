효성티앤씨, 최근 5일 기관 3만 5334주 순매도... 주가 56만 1000원(-8.18%)

효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 55,000 등락률 -9.00% 거래량 149,532 전일가 611,000 2021.03.29 14:58 장중(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 주가 58만 6000원 (5.59%)… 게시판 '북적'효성티앤씨, 화학섬유 테마 상승세에 4.97% ↑[클릭 e종목]"효성티앤씨, 1분기 영업익 작년 연간 순익 70% 돌파...목표가 50%↑" close 는 29일 오후 2시 30분 현재 전일보다 8.18% 내린 56만 1000원에 거래되고 있다. 거래량은 13만 495주로 전일 거래량 대비 101.11% 수준이다. 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 55,000 등락률 -9.00% 거래량 149,532 전일가 611,000 2021.03.29 14:58 장중(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 주가 58만 6000원 (5.59%)… 게시판 '북적'효성티앤씨, 화학섬유 테마 상승세에 4.97% ↑[클릭 e종목]"효성티앤씨, 1분기 영업익 작년 연간 순익 70% 돌파...목표가 50%↑" close 는 화학섬유 제조 및 무역업체로 알려져 있다.

3월 25일 키움증권의 이동욱,권준수 연구원은 '올해 동사와 중국의 계획된 스판덱스 증설 프로젝트가 하반기부터 가동될 전망이나, 실질적인 온스펙 가동은 내년 상반기에나 이루어질 것으로 예상됨. 또한 동사는 원재료 통합 효과 및 재고관리 역량을 바탕으로 올해 하반기에도 견고한 실적을 유지할 전망. 동사 재무구조가 급격히 안정화되고 있음. 동사의 스판덱스 및 취저우 NF3 추가 투자 검토에도 불구하고, 2018년 360%를 상회하였던 순차입금비율이 올해는 77.5%로 100% 미만으로 감소할 전망.'이라며 효성티앤씨의 목표가를 90만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 효성티앤씨를 1만 4851주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 483주 순매수, 3만 5334주 순매도 했다.

