산은, 연 1.35% '그린뉴딜' 예금 출시…이동걸 회장 1호 가입

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행이 29일 창립 67주년을 기념해 전 국민이 한국판 뉴딜 및 녹색금융 재원 마련에 간접 참여할 수 있는 3조원 규모의 '그린뉴딜 정기예금'을 출시하고 출시기념 가입행사를 가졌다.

이동걸 산은 회장이 그린뉴딜 정기예금에 '공동 1호'로 가입했다. 이 회장은 상품 가입 후 출시기념 행사에서 “산업은행은 지난 67년간 대한민국의 경제발전을 위해 앞장서 왔으며, 이제 한국판 뉴딜과 녹색금융을 주도하는 정책금융기관으로 역할 대전환을 추진 중"이라고 말했다. 이어 "많은 국민들이 산업은행과 함께 대한민국의 새로운 성장동력을 찾는 여정에 동참하고, 경제적으로도 보탬이 되면 좋겠다”고 덧붙였다.

이날 행사에는 윤관석 국회정무위원장, 민형배 국회의원도 참석해 직접 상품 가입을 했다.

윤 정무위원장은 “한국판 뉴딜의 핵심이 그린뉴딜이며, 향후 환경변화 등에 따른 위기 대응을 위해서 산업은행을 포함한 금융권이 앞장선 것에 그 의미가 있다"고 말했다. 민 의원도 “산업은행이 그동안 우리 경제의 혈관 역할을 충실히 해 온 것처럼, '그린뉴딜 정기예금' 출시를 포함해 금융권에서 ESG(환경·사회·지배구조), 그린뉴딜에 대한 관심과 적극적 행동이 점차 확대되도록 역할을 해주기를 기대한다”고 당부했다. 빅히트 엔터테인먼트의 방시혁 이사회 의장도 상품 가입을 통해 그린뉴딜을 적극 응원하겠다고 밝혔다.

'그린뉴딜 정기예금'은 총 판매금액이 증가할수록 더 높은 금리를 제공하는 공동가입 형태의 상품으로 영업점에서 가입시 최대 1.30%, 비대면채널을 통해 가입시 최대 1.35%를 제공한다. 전국민 누구나 1인당 100만원 이상 가입 가능하다. 산업은행 관계자는 "상품의 취지에 따라 판매금액과 연계해 기부하는 ESG 사회공헌활동도 함께 전개할 예정"이라며 "상품 신규가입 고객 대상 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 이벤트도 실시한다"고 밝혔다.

