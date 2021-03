광진구 구의3동 가족봉사단 봄꽃 화단가꾸기 봉사활동 펼쳐

[아시아경제 박종일 기자] 광진구 구의3동, 봄꽃내음 가득한 우리동네…가족봉사단 화단가꾸기 봉사

광진구 구의3동자원봉사캠프와 가족봉사단이 23일 구민들의 코로나19 우울 극복을 위해 봄꽃을 활용한 화단가꾸기 봉사활동을 가졌다.

15 가정으로 구성된 가족봉사단은 이날 아이와 부모가 함께 지역 곳곳에 튤립, 데이지, 비올라 등 봄꽃을 심으며 화단을 가꾸고, 주변의 쓰레기 줍기 등 환경정비를 위한 활동을 진행했다.

한편 구의3동자원봉사캠프는 코로나19 확산 방지를 위해 ‘코로나19 예방실천 약속’ 구민 홍보 릴레이 캠페인을 실시하고 있다.

자원봉사캠프와 자원봉사자들은 일 2회 지역 내 상가를 돌며 코로나19 예방수칙을 안내, SNS를 통해 가족 단위의 동참 홍보 릴레이를 진행하여 구민들의 참여를 이끌어내고 있다.

광진구 자양4동, 지역 내 봉사단체와 함께 하는 ‘사랑의 집수리’

광진구 자양4동주민센터가 지난 20일 높은뜻광성교회 및 건국대학교 자선모아 동아리 회원들과 함께 저소득 어르신을 대상으로 사랑의 집수리 사업을 실시했다.

이 날 봉사 동아리 회원들은 취약한 환경에서 거주하고 있는 어르신 가정에 방문해 도배와 장판·문고리 교체, 형광등 수리 등을 진행했다.

광진구 구의1동, 저소득 어르신의 건강을 위한 무료 진료 협약 맺어

광진구 구의1동지역사회보장협의체는 24일 세종스포츠정형외과의원, 구의파출소생활안전협의회와 함께 ‘저소득 어르신 건강 증진을 위한 무료 진료사업 협약식’을 가졌다.

이번 사업은 지역 내 저소득 어르신을 건강한 생활을 위해 의료기관과 생활안전협의회의 재능 기부를 통해 마련, 상·하반기 각 5명씩 10명의 어르신을 대상으로 X-레이, 물리치료 등 무료 진료와 행정·경찰차량을 통한 안전한 이송이 지원된다.

