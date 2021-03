행안부, 공공시설·물품 국민에 개방…공공자원 서비스 확대

국민일상, 여가활동 지원 등과 연관된 공공자원 서비스 확대 -

‘공유누리 서비스’ 네이버·카카오와 연계해 서비스 접근성·품질 제고

[아시아경제 임철영 기자] 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관이 보유하고 있는 시설과 물품을 국민에게 개방하는 ‘공유누리 서비스’가 일상과 여가활동을 지원하는 서비스로 확대 운영된다.

29일 행정안전부는 이 같은 내용을 담은 ‘2021년 공공자원개방·공유 서비스 활성화 추진계획’을 마련해 중앙행정기관 35개, 시도 17개, 시군구 226개, 공공기관 186개에 통보했다고 밝혔다.

행안부는 지난 2018년부터 국민의 이용 편익과 자원의 효율적 활용을 위해 행정·공공기관이 보유한 시설·물품 등의 공공자원을 국민에게 개방하는 ‘공공자원 개방·공유’ 서비스를 추진해오고 있다. 이에 10만 8000여 개의 공공자원을 한 곳에서 검색하고 예약·결재할 수 있는 공공개방자원 통합관리 플랫폼인 공유누리 서비스를 2020년 3월부터 제공하고 있다.

올해는 ?공공자원 품질향상 ?공유누리 서비스 활성화 ?제도적 기반 강화 등을 목표로 공공자원 개방·공유 서비스 활성화를 위한 다양한 방안이 추진된다.

우선 국민 일상과 여가활동을 지원하는 주민 생활 밀착형 서비스를 확대하고 공공자원 개방·공유서비스의 품질을 높인다. 공유누리의 공유지도 서비스를 활용해 현재 위치를 기반으로 한 자전거 대여소, 공중화장실 등 국민의 일상편의와 관련 있는 서비스를 제공한다. 국민 여가를 지원하는 전국 캠핑장 정보, 도시공원 정보, 유명둘레길 위치·선택지역 지도기반 정보 서비스 등도 단계별로 확대한다. 오는 6월부터는 한여름 무더위를 피할 수 있는 ‘무더위 쉼터’ 등의 정보도 추가로 제공할 예정이다.

코로나19 대응을 지원하기 위해 제공되고 있는 방역물품 대여 서비스가 전국 100개 지자체로 확대되고, 전국 624개 선별진료소 주변 무료 주차장 정보제공에 이어 예방접종센터 주변 무료주차장 정보도 추가된다. 소규모상가, 주택, 사무실 등 국민 일상생활의 코로나19 자가 방역을 지원하는 분무기, 체온계, 소독약 등 ‘방역물품 대여 서비스’ 제공기관은 지난해 10개 지자체에서 전국 100개 지자체로 약 10배 증가했다. 공유누리에서 공유지도를 통해 전국 624개 선별진료소 주변 무료주차장 정보가 제공되며, 오는 7월에는 250여 개 예방접종센터 주변 무료주차장 정보도 제공되어 선별진료소와 예방접종센터를 방문하는 국민들의 주차 불편을 덜어 줄 예정이다.

아울러 또한, 네이버, 카카오 등 민간플랫폼과 공유누리 서비스를 연계하여 민간플랫폼에서도 공공개방자원을 검색·예약할 수 있도록 하여 서비스 접근성과 활용도를 높여나갈 계획이다.

한편 행안부는 공공자원 개방·공유 서비스가 활성화 될 수 있도록 지역실정과 지역주민의 수요를 반영한 다양한 우수사례를 적극 발굴하고 지원해 나갈 방침이라고 밝혔다.

한창섭 행정안전부 정부혁신조직실장은 “공공자원 개방과 공유서비스는 국민편의와 공공자원의 효율을 높이는 의미 있는 서비스”라며 “서비스를 지속적으로 확대해 국민생활에 안착될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr