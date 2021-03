신한카드, ESG 채권 누적발행 1조2000억원 돌파

1.48% 금리로 2000억원 채권 발행

금융 취약계층 지원 등 자금 활용하기로

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 코로나19 피해 고객을 비롯한 금융 취약계층 지원과 경기활성화를 위해 2000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다고 28일 밝혔다. 이번 채권 발행으로 2019년 이후 신한카드의 ESG채권 발행액은 누적 총 1조 2090억원에 달한다.

이번 채권 발행으로 조달된 자금은 코로나19 지원을 목적으로 소상공인 대상의 사업자 대출상품(중금리 수준 적용) 등 다양한 프로그램에 쓰일 계획이다.

키움증권이 대표주관사로 참여한 이번 채권 발행은 총 2000억원 규모로, 만기별로는 23개월 만기 600억원, 3년물 1000억원, 5년물 400억원이다. 높은 대외 신인도와 우수한 자산 건전성을 바탕으로 평균 1.48%대 금리가 책정됐다.

신한카드는 신한금융그룹의 '친환경, 상생, 신뢰'의 ESG 전략과 발맞춰 이번에 조달된 자금을 코로나19로 인한 피해 고객 지원 등 사회·경제적 가치를 위해 활용함으로써 사회적 책임을 다하는 기업으로 자리매김한다는 계획이다.

신한카드 관계자는 "업계 최초로 코로나19 금융지원을 위한 ESG채권을 발행한 이래, 사회취약계층과 소상공인 지원 목적의 채권 발행을 지속적으로 추진하고 있다"며 "이번에 조달한 재원을 바탕으로 신한카드의 빅데이터와 디지털 채널을 활용해 피해고객 지원과 경기활성화를 위한 노력을 지속적으로 해나갈 예정"이라고 말했다.

