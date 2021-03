대전서 8명 코로나19 추가 확진…횟집·동작구 확진자 매개 5명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 코로나19 확진자가 8명 늘었다. 이중 5명은 최근 집단감염 양상을 보이고 있는 횟집과 동작구 확진자를 매개로 감염된 것으로 파악된다.

26일 대전시에 따르면 이날 지역에선 대전 1254번~1261번 확진자가 나왔다. 이중 대전 1259번은 1252번, 대전 1261번은 1235번의 지인으로 기존 확진자인 대전 1235번·1252번은 서구 횟집을 다녀온 후 코로나19 양성 판정을 받았다.

앞서 대전에선 지난 19일 서구 횟집을 다녀온 대전 1227번이 인후통과 근육통 등의 증상으로 코로나19 진단검사를 받은 후 22일 처음 확진됐다.

이후 같은 횟집에 같은 시간대에 있던 손님과 횟집 옆 식당 종업원, 감염자의 지인 등 13명이 연쇄적으로 확진 판정을 받았다. 1227번이 다녀간 날 횟집에는 190여명의 손님이 있었던 것으로 파악된다.

특히 대전1259번·1261번의 경우 횟집을 다녀오지 않았음에도 기존 확진자 지인을 통해 감염된 것으로 보여 횟집을 매개로 한 ‘n차 감염’ 사례가 추가 발생할 가능성을 높인다.

이날 대전에선 서울 동작구 확진자를 매개로 한 감염자도 3명(대전 1254~1255번, 1258번) 늘면서 총 10명이 됐다.

대전 1254·1255번은 동구에 거주하는 대전 1236번의 접촉자, 대전 1258번은 대덕구에 거주하는 대전 1249번의 접촉자로 각각 분류된다.

앞서 1236번은 지난 17일~18일 서울 동작구 확진자(1287번)와 접촉한 후 지난 25일 코로나19 확진 판정을 받았다.

1236번을 통해 감염된 확진자는 1236번의 어머니(대전 1247번)와 친구 4명(대전 1237번·1238번·1242번·1249번), 친구의 가족(대전 1253번) 등인 것으로 파악된다.

한편 이날 대전에선 서구(대전 1257번)와 대덕구(대전 1256번·1260번) 거주자 3명도 확진됐다. 이들 확진자는 횟집, 서울 동작구 확진자 간 연관성이 확인되지 않은 상태로 방역당국은 현재 이들의 감염경로를 조사하고 있다.

