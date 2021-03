[아시아경제 조유진 기자] 서강대 기숙사에서 코로나19 확진자가 발생해 당분간 모든 강의를 비대면으로 진행한다.

27일 서강대에 따르면 곤자가 국제학사 입사생 1명이 지난 25일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 학생은 지난 22~25일 기숙사 내부 편의점과 카페를 이용하고 리치과학관 1층 대면 수업에 참석한 것으로 파악됐다.

학교 측은 내달 9일까지 모든 대면수업을 비대면으로 전환하기로 했다. 또 확진자가 출석한 대면수업과 관련된 교원, 조교, 학생들에게 코로나 검사를 받도록 조치했다. 리치과학관과 밀접 접촉자의 동선에 포함된 도서관은 28일까지 폐쇄하기로 했다.

