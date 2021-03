4·7 재보선 선거인수 확정

[아시아경제 조유진 기자] 행정안전부는 내달 7일 실시되는 2021년 재·보궐선거의 선거인수가 26일 기준 1216만1624명(인구수의 약 87%)이라고 밝혔다.

전체 선거인수 가운데 국내 선거인수는 1208만5950명이고 장기출장자 등 재외국민은 3만3428명, 외국인은 4만2246명이다.

성별로는 여성(627만4535명·51.6%)이 남성(588만7089명·48.4%)보다 38만7446명 많다.

연령대별로는 50대 비율이 18.53%로 가장 높고 40대 17.87%, 30대 16.39%, 20대 16.33%, 60대 15.90%, 70대 이상 12.91%, 18∼19세 2.07% 순이다.

지난해 공직선거법 개정으로 만 18세도 선거가 가능해지면서 이번 재·보궐선거에 참여하게 된 선거인(2002년 4월9일∼2003년 4월8일 출생자)은 총 11만9349명이다.

이번 재·보궐 선거 중 가장 큰 규모인 서울시장 보궐선거 선거인수는 842만5869명, 부산광역시장 보궐선거 선거인수는 293만6301명이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr