'조선구마사' 배우·PD 사과 "역사 왜곡에 무지"(종합)

배우 감우성·장동윤·박성훈·이유비 "깊게 생각하지 못한 점 반성"

신경수 PD "모두 연출의 부족함에서 비롯된 것…사죄드린다"

역사 왜곡으로 2회 만에 폐지된 SBS 드라마 '조선구마사' 배우들이 일제히 사과의 뜻을 밝혔다. 작품에 대한 비판이 확대되자 줄줄이 입장을 내기에 이르렀다. 배우 감우성, 장동윤, 박성훈, 이유비 등이다.

'조선구마사'에서 태종을 연기한 감우성은 27일 "시청자들을 포함한 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. "대중에게 커다란 영향을 미치는 배우로서 더욱 심도 있게 헤아리지 못하고 실망감을 안겨드려 송구스러운 마음"이라며 "허구의 이야기라고 하더라도 실존 인물을 통해 극을 이끌어가야 하는 배우로서 시청자분들께 역사 왜곡으로 비춰질 가능성을 인지하지 못했다"고 설명했다.

충녕대군을 그린 장동윤도 "이번 작품이 이토록 문제가 될 것을 충분히 인지하지 못했다"고 밝혔다. "제가 우매하고 안일했기 때문이다. 창작물을 연기하는 배우의 입장에서만 작품을 바라봤다"며 "사회적으로 예리하게 바라봐야 할 부분을 간과한 것은 큰 잘못"이라고 말했다.

양녕대군으로 분한 박성훈 또한 출연 배우로서 막중한 책임감을 느낀다는 내용의 자필 사과문을 공개했다. 그는 "창작과 왜곡의 경계를 올바르게 판단하지 못했다"며 "배우로서의 소임은 주어진 캐릭터에 최선을 다하면 된다는 어리석고 모자란 생각이 있었다. 배우에게도 역사적 인식과 사회적 책임이 얼마나 중요한지 뒤늦게 깨닫고 있다"고 했다.

양녕대군의 첩 어리 역을 맡은 이유비도 사과문을 내고 "역사 왜곡에 대해 무지했고 깊게 생각하지 못한 점을 반성한다"고 밝혔다.

연출을 담당한 신경수 PD 역시 책임을 통감했다. 입장문을 내고 "최근 불거진 여러 문제에 대해 모든 결정과 최종 선택을 담당한 연출로서 사죄드리고자 한다"고 말했다. 그는 "편향된 역사의식이나 특정 의도를 가지고 연출한 것이 아니다. 문제가 됐던 장면들은 모두 연출의 부족함에서 비롯된 것"이라며 "드라마의 내용과 관련한 모든 결정과 선택의 책임은 제게 있다"고 밝혔다.

'조선구마사'는 인간의 욕망을 이용해 조선을 집어삼키려는 악령으로부터 나라와 백성을 지키는 이들의 혈투를 그린 한국형 엑소시즘 판타지 극이다. 중국식 소품과 의상은 물론 실존 인물인 태종(감우성 분)·양녕대군·충녕대군에 대한 설정이 실제 역사와 거리가 있다는 비판 속에 지난 26일 폐지됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr