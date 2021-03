BTS '라이프 고스 온' MV 3억 뷰 돌파

지난해 11월 공개돼 4개월만…BTS 열다섯 번째 3억 뷰 MV

빅히트엔터테인먼트는 그룹 방탄소년단(BTS)의 '라이프 고스 온(Life Goes On)' 뮤직비디오가 27일 오후 2시께 유튜브에서 조회 수 3억 건을 돌파했다고 이날 전했다. 지난해 11월 공개돼 4개월 만이다. 방탄소년단의 열다섯 번째 3억 뷰 뮤직비디오로 기록됐다.

'라이프 고스 온'은 방탄소년단 앨범 'BE'의 타이틀곡이다. 팬데믹 시대를 살아가며 느낀 복잡한 감정을 진솔하게 풀어냈다. 이 곡은 후렴을 제외하고 거의 모든 가사가 한국어다. 발매 첫 주 한국어 곡으로는 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상에 올랐다.

뮤직비디오 메가폰은 방탄소년단 멤버 정국이 잡았다. 팬데믹 시대 젊은이들의 일상과 바람을 따뜻하게 그려 큰 공감을 얻었다. 바깥세상과 접촉하고 싶어 하는 마음을 먼지가 뽀얗게 앉은 자전거 안장, 터널을 통과하는 자동차 등으로 표현했다. 멤버들도 과거 공연했던 잠실올림픽주경기장 등을 담담하게 응시하며 지난날을 그리워한다. 텅 빈 객석을 배경으로 노래를 부르며 현 상황이 해소되기를 기원한다.

