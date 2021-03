AZ백신 맞은 권덕철 장관 "이제까지 예방접종과 다를 것 없어…안심하고 맞아달라"

26일 오후 정세균 국무총리 등과 AZ백신 접종

"현재까지 별다른 이상 없다" 소감 전해

[아시아경제 김지희 기자] 권덕철 보건복지부 장관은 26일 코로나19 백신을 접종하고 "현재까지 별다른 이상은 없다"고 소감을 전했다.

권 장관은 이날 접종 이후 출입기자들에게 "이제까지 여러 번 경험했던 예방접종과 특별히 다를 것이 없었다"면서 이 같이 밝혔다.

이어 권 장관은 "국내에서 접종 중인 백신은 효과성과 안전성이 입증된 것"이라며 "전세계적으로 많은 나라에서 접종 중인 것으로 국민 여러분께서도 안심하고 접종에 참여하시길 당부드린다"고 강조했다.

권 장관은 이날 오후 정세균 국무총리, 전해철 행정안전부 장관 등과 함께 서울 종로구보건소에서 아스트라제네카 백신을 맞았다. 이들 모두 코로나19 방역을 이끌고 있다. 정 총리는 중앙재난안전대책본부의 본부장을 맡고 있으며, 권 장관은 중대본 1차장, 전 장관은 2차장이다.

이번 접종은 코로나19 백신의 안전성과 신뢰도를 높이기 위해 이뤄졌다는 게 방역당국의 설명이다.

질병관리청은 "코로나19 백신의 안전성 및 신뢰도를 제고하고 전 국민적 예방접종 참여 유도를 위해 중대본 본부장과 제1·2차장을 코로나19 예방접종 대상으로 결정하고 종로구 보건소에 예방접종을 요청했다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr