오뚜기 새 대표이사에 황성만 부사장

[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 26일 주주총회를 열고 황성만 부사장(사진)을 신임 대표이사 사장으로 선임했다고 밝혔다. 1962년생인 황 신임 대표이사는 연세대 화학과를 졸업하고 서울대 경영대학원 최고경영자과정(AMP)을 수료했다. 황 신임대표는 오뚜기라면 연구소장·대표이사, 오뚜기 제조본부장·영업본부장·부사장 등을 지냈다.

