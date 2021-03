[아시아경제 유현석 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 35,665 전일가 128,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일대웅제약, 지주회사 대웅에 자사주 30만주 처분… "미래성장동력 확보"대웅제약, 3845억원 규모 펙수프라잔 中수출 계약 close 은 미국의 보틀리늄 톡신 판매 업체인 Evolus의 주식 313만6869주를 취득한다고 26일 공시했다.

금액으로는 463억원이며 주식 취득 뒤 지분율은 7.2%가 된다. 회사 측은 "지난 23일 체결된 양사 간 합의계약에 따른 전환권 행사"라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr