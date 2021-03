[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 내달 2일까지 농업기술센터에서 ‘제2기 시민정원사 교육생’ 35명을 모집한다고 26일 밝혔다.

시민정원사는 지역 곳곳에 자리잡은 소규모 마을정원을 전문적으로 관리하는 역할을 맡으며 지난해 신설돼 총 46명이 교육과정을 수료했다.

교육 후에는 4년간 민간 봉사활동에 참여하게 된다.

교육은 내달부터 오는 11월까지 진행되며 이론교육과 실습, 현장학습을 병행한다.

군은 정원 관리에 대한 체계적인 정보 제공과 실습 위주의 교과 편성을 통해 조경 전문가를 양성한다.

참여를 희망하는 주민은 내달 2일까지 농업기술센터에 직접 방문해 신청하면 된다.

유두석 군수는 “내년까지 100명의 조경 전문가를 자체 양성하는 것이 목표이다”며 “시민정원사와 함께 장성이 지닌 아름다운 가치를 더욱 극대화해 가겠다”고 말했다.

