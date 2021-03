[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 국민연금, 공무원연금, 사학연금, 군인연금 등 4대연금 신규 수급고객을 대상으로 '4대연금 신규고객 감사 이벤트'를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 두 차례로 진행되며 1차는 다음달 30일까지, 2차는 5월 1일부터 6월 30일까지 진행된다.

이벤트 대상은 행사 기간 중 4대연금을 KB국민은행 계좌로 신규 수령한 고객이다.

KB국민은행은 대상 고객 중에서 회차별 총 1010명을 추첨해 푸짐한 경품을 제공한다.

1등 10명에게는 50만원 상당의 국민관광상품권을, 2등 1000명에게는 교통비지원금 2만원을 증정한다.

KB국민은행 관계자는 "4대연금을 신규 수령하는 고객은 누구나 이번 이벤트에 참여를 통해 다양한 경품도 받을 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 4대연금 수급고객을 위한 상품 및 서비스 개발을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr