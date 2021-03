기보, 지역사회 코로나19 극복 위해 나눔 실천

대구지역 전통시장과 자매결연 맺고 취약계층 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 26일 대구광역시 수성구 소재 미망인모자복지회 목련모자원에 코로나19 위기 극복을 위한 구호품을 전달했다고 밝혔다.

기보 대구지역본부는 관할 영업점 직원들을 대상으로 책장에서 잠자는 양서를 후배 세대와 공유해 지식과 지혜를 나누자는 취지로 도서나눔 캠페인을 진행했고, 이를 통해 마련된 도서 950권을 목련모자원에 전달했다.

아울러 기보는 코로나19가 지역사회에 재확산되는 상황에서 쾌적하고 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 목련모자원 내외부 방역과 환경정화 봉사활동을 진행했다.

또 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장을 활성화하기 위해 대구지역본부 인근에 있는 전통시장인 청구시장과 자매결연을 맺고 쌀, 사과 등 지역 농산물과 마스크 1000매를 구매해 모자가정에 전달했다.

송배호 기보 대구지역본부장은 "지난해 코로나19가 대유행했던 대구 지역에서 직원들이 뜻을 모아 지역사회 어려운 이웃들을 돕게 됐다"며 "앞으로도 기보는 공공기관으로서 지역사회 공헌활동을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.

