최형식 담양군수 “아이 낳고 키우기 좋은 담양 위해 최선 다하겠다”

저출산 극복 범국민 릴레이 챌린지 동참

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최형식 담양군수는 25일 ‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다고 밝혔다.

이번 챌린지는 인구가 자연 감소하는 심각한 국가 위기 상황을 연대와 협력을 통해 극복하고, ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는 데 적극 동참하자는 범국민 참여형 캠페인이다.

유덕열 서울시 동대문구청장의 지목을 받은 최형식 군수는 ‘함께’라는 용어가 4번 반복되는 의미의 문장과 포함의 한자 포(包)의 의미가 담긴 홍보 문구를 SNS에 게시해 동참을 호소했다.

최형식 군수는 “저출산 극복의 하나로 다자녀 가정 지원조례 제정 등 저출산 극복을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다”며 “앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 담양을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최형식 군수는 다음 챌린지 참여자로 송귀근 고흥군수를 지목했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr