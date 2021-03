[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 25일 북한의 단거리 미사일 발사와 관련해 미국, 일본 등과 대응 방안 등을 협의했다.

최영삼 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "오늘 아침 북한이 단거리 미사일을 발사한 데 대해서 깊은 우려를 표한다"며"외교부는 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 유관국들과 향후 대응에 관한 협의를 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

외교부는 미국과 북한의 발사 의도 등을 분석하며 대응 방안 등을 조율했다.

노규덕 한반도평화교섭본부장과 성김 미국 국무부 동아태차관보 대행은 오전 통화에서 북한이 단거리 미사일을 발사한 데 대한 우려에 공감하면서 최근 한반도 상황에 대한 평가를 공유했다. 오후에는 노 본부장과 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아·대양주국장이 통화하고 북핵·북한 문제 관련 한일 및 한미일 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다.

