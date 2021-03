[종합]野, '무인 슈퍼' 제안한 박영선에 "공감 능력 결여…청년근로자 우롱" 비판

박영선, 편의점 알바 고충 듣더니… "점주에 무인 슈퍼 건의"

野 "청년들 가슴 멍들게 하는 발언" 비판

박영선 캠프 측 "野 논평 악의적"

[아시아경제 허미담 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 편의점 아르바이트생의 고충을 들은 후 점주에게 '무인슈퍼'를 건의해 논란이 되고 있다. 야당은 박 후보의 행보를 두고 "말문이 막힌다"며 맹공을 가했으나, 박 후보 측은 "AI(인공지능)의 발달로 무인편의점 시대에 따른 일자리 감소에 대비한 선제적 시스템 구축을 얘기한 것"이라고 맞받아쳤다.

앞서 박 후보는 공식 선거운동이 시작된 이날 자정 첫 일정으로 서울 마포구 홍익대학교 인근의 한 편의점을 방문해 야간 아르바이트를 했다.

박 후보는 트레이닝복 차림에 직원용 조끼를 착용한 채 1시간가량 직접 손님을 맞으며 야간 아르바이트를 했다. 박 후보는 함께 한 편의점 직원에게 "몇 시부터 일하나", "한 달에 얼마나 버는가" 등을 묻기도 했다.

일을 마친 뒤 박 후보는 기자들과 만나 "중소벤처기업부 장관을 할 때 스마트상점, 무인 슈퍼를 보급, 확산시켰는데 점주에게 이런 것을 건의했다"고 전했다.

이어 "밤에는 무인으로 가게가 돌아가는 대신 일자리를 줄이지 않고 낮에는 아르바이트생의 시간을 조금씩 줄이는 대신 밤에 올라가는 매출만큼 조금 더 (임금을) 지불을 하는 것"이라고 설명했다.

이를 놓고 야당에서는 "편의점 아르바이트를 체험하고 '편의점 일자리'를 없애는 무인 슈퍼를 제안하다니 말문이 막힌다"고 비판했다.

김철근 국민의힘 서울시장보궐선거 선거대책위원회 대변인은 이날 논평을 내고 "코로나 상황으로 힘든 편의점 점주들의 상황과 청년들의 고통을 알고 하는 이야기인지 되묻고 싶다"고 지적했다.

김 대변인은 "박 후보가 장관시절 추진한 스마트 무인 편의점으로 인해 일자리가 현격히 줄어들었으며, 코로나 사태 이후 구직 어려움을 느끼는 일자리 2위가 편의점 아르바이트라는 통계도 있을 정도로 편의점업계가 어려움을 겪고 있다"며 "거기다 스마트 무인 점포의 인프라가 완벽히 갖추어지지 않아 주류, 담배에 청소년들이 무분별하게 노출될 우려와 함께 현장 물품 절도 등의 대응이 미흡하다는 비판마저 받고 있는 설익은 정책"이라고 지적했다.

그는 또 "모든 일은 때와 장소가 있는 것이다. '편의점 아르바이트' 체험만 곱게 하시지 왜 그 자리에서 '무인슈퍼', '스마트상점'을 건의했을까. 장관 시절 치적이라고 홍보하려고 했을까"라며 "아르바이트 구하기 힘든 청년들의 가슴을 멍들게 하는 발언"이라고 꼬집었다.

이어 "공감 능력이 전혀 없는 달나라에서 온 사람의 얘기로밖에 들리지 않는다"며 "서울시장 후보라면 적어도 소상공인을 위한 시스템 지원과 함께 생계형 아르바이트생들의 먹고 살 거리에 대한 고민을 함께 해주기 바란다. 서울시민으로서의 부탁이다"라고 덧붙였다.

같은 당 박기녕 중앙선대위 부대변인 또한 논평을 내고 "박 후보가 첫 일정부터 '자질 부족 셀프 홍보'로 시작했다"며 "공감 능력이 심각하게 결여된 것은 그렇다 치더라도 어려운 환경 속 꿋꿋이 일하던 청년근로자를 우롱하는 행태"라고 일갈했다.

이어 "근로자 앞에서 일자리를 없애는 건의를 하는 기본 예의도 없는 사람이 서울시장 후보라는 것이 놀랍고도 믿기지 않는다. 결국 민망함과 부끄러움은 고스란히 서울시민의 몫일 뿐"이라며 "서울시장 후보로서의 '자질 부족'을 첫날부터 '셀프 홍보'한 박 후보는 즉각 사퇴하는 것이 서울시민에 대한 예의이며 당연한 처사일 것"이라고 목소리를 높였다.

논란이 커지자 박 후보 캠프 측은 해명 자료를 내고 야당을 향해 "4차 산업혁명 신기술에 대한 이해부족이 가져온 무식한 논평이 아니면 악의적이고 의도적인 논평"라고 반박했다.

캠프 측은 "(당시 발언은) 서울시 차원에서 '야간 무인편의점' 도입 지원시 기존 야간 종업원과의 이익 공유를 규약화하는 방안을 언급한 것"이라며 "일종의 프로토콜 경제로서 점주와 종업원의 규약을 통해 일자리 축소 없이 근로시간 단축에도 동일 임금을 보장하는 형태"라고 설명했다.

이어 "박 후보는 '4차 산업혁명 시대' AI의 발달로 무인편의점 시대에 따른 일자리 감소에 대비한 선제적 시스템 구축을 얘기한 것"이라며 "야간 무인 편의점을 통한 매출 증대를 주간 고용 인력과 이익 공유하는 방안을 말한 것"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr