죽음의 신고식…술 40잔 강요에 美 대학 신입생 결국 사망

의식·호흡 잃고 병원 이송…사흘 뒤 뇌사판정

대학 측, 사교클럽 모임 중단 시켜

[아시아경제 김봉주 기자] 미국의 한 대학생이 사교클럽 신입생 신고식에서 억지로 술 40잔을 마시고 사망해 안타까움을 주고 있다.

24일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 오하이주 볼링그린주립대학교 사교클럽 '파이 카파 알파'에 가입한 신입생이 신고식에서 강제로 술을 마셔 사망한 사건이 발생했다.

현지 언론은 사망한 학생의 부모 코리와 샤리 폴츠를 인터뷰해 사건 당시 정황을 보도했다.

이들 부부의 아들인 볼링그린주립대 경영학과 2학년 스톤 폴츠(20)는 지난 4일 '파이 카파 알파' 신입회원 신고식에서 과음 후 의식과 호흡을 잃고 병원으로 이송됐지만, 사흘 뒤인 7일 뇌사판정을 받고 숨졌다.

스톤의 어머니 샤리는 "아들에게 신고식에 가야 하는 이유를 물었더니 '그냥 관례 중 하나여서 가야 한다. 가고 싶지 않다'라고 답해 잘 생각해보라고 했다"라고 설명했다.

또 스톤은 다른 친구에게 40잔의 술을 마셔야 한다고 말한 것으로 전해졌다.

미국 사교클럽 신고식은 역사가 길다. 사용자 참여 백과사전인 위키피디아에는 신고식에서 목숨을 잃은 학생들을 정리해둔 페이지까지 있을 정도다.

사교클럽 가입한 대학생 55%가 신고식을 겪었다는 통계도 있다.

대학 측은 사건이 발생 후 '파이 카파 알파' 운영을 무기한 중단시켰고, 다른 사교클럽의 캠퍼스 안팎 모임도 모두 중단시켰다.

대학은 현재 수사기관과 함께 사건을 조사하고 있다.

미국 등 해외 대학에 200개 이상의 지부를 둔 사교클럽 '파이 카파 알파'의 중앙본부는 폴츠가 사망한 뒤 성명을 냈다.

'파이 카파 알파' 중앙본부는 "그가 참석한 행사가 술과 연관된 캠퍼스 밖 신고식으로 보인다"면서 볼링그린주립대 지부에서 벌어진 일을 비난하고, 해당 지부에 운영중단과 수사협조를 지시했다고 전했다.

이 단체는 1868년 버지니아대에서 처음 만들어진 대학생 사교클럽이다.

미국에서는 '파이 카파 알파'와 같은 이름이 그리스어 문자로 구성된 경우가 많은 사교클럽에 가입하는 것이 '대학생활의 꽃' 중 하나로 꼽힌다.

