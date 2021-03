질병청, 코로나19 백신 도입 추경예산 2조3484억원 확정

백신 총 7900만명분 구매 비용 3조8067억원

[아시아경제 김지희 기자] 질병관리청은 2021년도 추가경정예산으로 코로나19 해외 백신 구매 비용 2조3484억원이 증액 반영됐다고 25일 밝혔다.

정부가 구매 계약을 체결한 총 7900만명분의 백신 구매 소요 비용은 3조8067억원이다. 코백스 퍼실리티 1000만명분과 아스트라제네카 1000만명분, 화이자 1300만명분, 얀센 600만명분, 모더나 2000만명분, 노바백스 2000만명분이다. 이 중 이미 확보한 예산 등을 제외한 올해 추가 소요 비용은 2조3484억원이다. 앞서 지난해 이용·추경 예산 3562억원과 올해 목적예비비 8571억원 등 총 1조2133억원이 이미 확보됐다.

그간 정부는 코로나19 백신 확보 계획에 따라 순차적으로 선구매 계약을 확대 추진해 왔다. 그에 따른 선급금 등 소요 재원도 마련해 왔다. 또 예산 세부 산출 내역은 협상이 마무리된 후 백신 종류, 단가, 물량 등이 확정 가능한 만큼 최종 백신 잔금 등을 반영한 추가 소요 비용을 이번 추가경정예산에 반영한 것이다.

아울러 코로나19 예방접종을 위한 인프라, 시행비와 코로나19 장기화에 따른 방역대응 등 추가 지원을 위해 목적예비비 1조1000억원도 반영됐다. 추가경정예산 확정에 따라 2021년 질병관리청 총지출(목적예비비 제외)은 9917억원에서 3조3401억원으로 증가했다.

