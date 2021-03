더 따뜻해지는 한반도…봄·여름 길어지고 겨울 짧아져

최근 30년 평년기온, 10년 전 평년값보다 0.3도 올라

봄과 여름은 4일씩 길어지고 겨울은 7일 짧아져

[아시아경제 한진주 기자] 최근 30년 간 전국 평균기온이 12.8도로 10년 전 산출한 평년값보다 0.3도 올랐다. 봄과 여름이 길어지고 겨울은 짧아졌다.

25일 기상청은 최근 30년 간 기온·강수량 평균인 1991~2020년 기후평년값을 발표했다. 기후평년값은 세계기상기구(WMO)의 기준에 따라 10년 주기로 산출하는 기후의 기준값이다. 지금까지는 2011년에 발표한 1981~2010년의 기후평년값을 사용해왔다.

기후평년값은 기후변화 분석·예측 외에도 방재나 건설, 농림 등 여러 분야에서 기준 지표로 활용된다. 새 기후평년값은 4월부터 적용된다.

기상청이 발표한 새 기후평년값을 살펴보면 연평균 기온이 이전 평년값보다 0.3도 상승했고, 10년 평균 기온으로는 1980년대보다 0.9도 오른 것으로 나타났다.

지구 온난화로 기온이 전국적으로 상승한 가운데 중부내륙지방 중심으로 기온이 더 크게 올랐다. 매월 기온 상승이 나타났는데 특히 최저기온 상승 현상이 뚜렷했다. 신 평년 기준 전국 최저기온은 8.0도로 이전 평년대비 0.3도 올랐다.

전국 주요도시 기온은 이전 평년 대비 0.3~0.4도 올랐다. 서울의 경우 12.8도로 전국 평균과 같고 제주는 16.2도, 부산은 15.0도로 다른 주요도시보다 높았다.

최근 30년 간 폭염은 1.7일 증가해 11.8일이었고 열대야일수는 1.9일 증가한 7.2일이었다. 한파일수는 0.9일 감소해 4.8일로 집계됐다. 최근 10년 간 폭염 일수는 14.9일, 열대야는 9.9일로 신 평년 기준보다 더 두드러졌다.

기후 변화로 계절의 길이도 바뀌었다. 이전 평년보다 봄과 여름이 4일씩 길어졌다. 신 평년 기준 봄은 3월1일~5월30일(91일), 이전 평년 기준 봄은 3월7일~6월1일(87일)이었다. 여름은 6월2일~9월23일(114일)로 이전 평년의 여름 5월31일~9월25일(118일)보다 길다.

봄은 일 평균기온이 5도, 여름은 20도 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날을 시작점으로 본다. 가을은 20도 미만으로, 겨울은 5도 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫날이다.

전국 연간 강수량은 1306.3mm로 이전 평년과 비슷했지만 봄과 가을의 강수량이 늘어났다. 10월에 태풍이 자주 발생한 영향이다. 여름철 강수량(710.9mm)은 연 강수량의 54%다.

해수온도도 한반도 연근해 기준 17.9도로 이전 평년보다 0.3도 높다. 동아시아 해수 온도는 15.6도로 0.2도 높다. 우리나라 주변 수온은 2010년을 전후해 0.8도 상승했는데 1월 수온 상승 폭이 1.4도로 가장 컸다.

새 기후평년값은 농작물과 파종시기 선택, 재해예방 기준 정보, 에너지공급 관리 등을 위한 기준 정보로 활용된다. 기후평년값은 기상자료개방포털에서 이용할 수 있고 이전 평년과도 비교해서 확인할 수 있다.

박광석 기상청장은 "기후평년값은 기후변화시대의 새로운 기준이므로 광범위한 분야에서 이번 평년값과 보조를 맞춰 기후변화에 적응해 나가야한다"며 "기상기후데이터의 활용도 향상을 위해 더욱 다양한 분석 자료 생산과 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

