부산은행 차기 행장으로 안감찬(58) 부행장이 선임됐다. 경남은행은 최홍영(59) 부행장을 새 행장으로 낙점했다.

부산은행과 경남은행은 25일 정기주주총회를 열어 각각 안 부행장과 최 부행장을 행장으로 선임하는 안건을 처리했다.

안감찬 신임 행장은 부산은행 경영기획본부장, 마케팅본부장, 여신운영그룹장 등을 역임했다.

최홍영 신임 행장은 경남은행 금융소비자보호총괄책임자, 울산ㆍ서울영업본부장, BNK금융지주 그룹경영지원총괄부문장, 여신운영그룹장 등을 거쳤다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr