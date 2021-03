'잠수교 노란 쪽지' 속 아들 찾았지만…"우리 막둥이 하늘나라 갔어요"

[아시아경제 이주미 기자] 최근 사라진 아들을 찾는 어머니의 쪽지가 잠수교 곳곳에 붙어 안타까움을 자아낸 가운데, 쪽지 속 아들 김성훈(25) 씨의 시신이 한강에서 발견됐다.

25일 김씨의 가족은 인터넷 커뮤니티 '보배드림'에 지난 14일 올렸던 '처남이 실종됐어요'라는 제목의 글에 김 씨를 찾았다는 내용을 추가해 상황을 알렸다.

김 씨 누나로 추정되는 작성자는 "24일 경찰서에서 아빠에게 전화가 왔었다"며 "동작대교 밑 한강에서 성훈이 찾았다고, 성훈이가 맞는지 확인해 보셔야 하니 오셔야 한다고 했을까"라며 설명했다.

이어 "확인해보니 우리 성훈이 얼마나 오래 있었던 건지, 우리 막둥이 많이 상해있었다"며 "울 막둥이 겁도 많은데, 안 무서웠을까 많이 무서웠을 텐데, 추웠을 텐데 많이 외로웠겠다"고 했다.

또 "저희 가족처럼 같이 찾아주시고, 걱정해주시고 위로해주셨던 분들 너무 감사하다"며 "혹여 성훈이 아직 못 찾았나 걱정에 잠 못 드실까, 찾아주시다 몸이 상할까 겁나 이렇게 글을 올린다"고 전했다.

앞서 김 씨는 지난 7일 잠수교에 자신의 차를 세워둔 채 사라졌다. 며칠 동안 차가 방치돼 있음을 발견한 시민의 신고로 지난 12일 서울 서초경찰서 반포지구대에 사건이 접수됐다. 블랙박스는 잠수교 진입 이후로 끊긴 상태였고, 차량에는 김 씨의 휴대전화와 지갑 등 소지품이 있었다. 김 씨를 찾기 위해 가족들이 잠수교 난간에 '아들, 집에 가자 어여. 너를 찾고 있어' 등의 내용을 포스트잇에 써 붙이면서 사연이 알려졌다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr