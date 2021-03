바이든 美대통령 피츠버그에서 사회기반시설 법안 공개할듯

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 다음주 피츠버그에서 수 조달러 규모의 사회기반시설 패키지 법안을 공개할 것으로 예상된다.

24일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이날 백악관은 바이든 대통령이 오는 31일 피츠버그를 방문할 예정이라고 밝혔다.

피츠버그는 바이든 대통령이 2019년 대선 유세를 시작한 곳이다. 또 피츠버그는 오랜 노동운동 역사를 가진 도시로 미국 철강노조 본부가 있는 곳이다.

바이든 대통령이 노동자를 위한 정책을 펼치겠다는 의지를 보여주기 위해 피츠버그를 선택한 것으로도 보인다. 바이든 대통령은 아마존 직원들의 노동조합 설립에 지지 의사를 나타내는 등 노동자 계층에 우호적인 성향을 보이고 있다.

바이든 대통령의 사회기반시설 법안은 지난 12일 서명한 1조9000억달러 규모 경기부양법에 이은 두 번째 대규모 경기부양법이다. 바이든 대통령은 사회기반시설 법안을 통해 기후변화에 대응하고 경제 불균형 해소에도 역점을 둘 예정이다.

바이든 대통령의 사회기반시설 법안 예산 규모는 최대 3조달러가 유력한 것으로 알려졌는데 일각에서는 4조달러 전망도 나오고 있다.

백악관에 따르면 현재 사회기반시설 법안 세부 내용에 대한 조율이 진행되고 있으며 바이든 대통령이 이번주 법안에 대해 간략히 소개할 수도 있을 것으로 예상된다.

