[공직자재산공개]홍남기 재산 14.7억 신고…아파트 차익 등 1년새 4억↑

2021년 고위공직자 정기 재산공개

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난해 말 기준 총 14억7200만원의 재산을 보유했다고 신고했다. 아파트 매도에 따른 차익 등을 포함해 1년 만에 4억490만원 늘었다. 다주택자였던 홍 부총리는 지난해 본인 소유의 아파트 한 채를 처분하면서 1주택자가 됐다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 고위 공직자 재산공개 내역에 따르면 홍 부총리는 지난해 이 같은 내용의 재산을 신고했다. 늘어난 재산의 대부분은 아파트 매도에 따른 차익이었다.

홍 부총리는 지난해 경기 의왕시 소재 아파트를 9억2000만원에 매각하면서 3억630만원의 차익을 거뒀다. 홍 부총리는 세종 나성동 소재 주상복합 분양권(중도금 2회 납부 기준 2억4186만원)을 보유한 상태다.

아파트를 팔면서 '다주택자'의 굴레에서 벗어났지만, 서울 마포구 염리동 소재 6억3000만원 전셋집에 살던 홍 부총리는 인근 신공덕동 소재 8억5000만원짜리 전셋집으로 이사한 것으로 나타났다. 전세값이 2억 이상 뛴 것으로, 지난해 폭등한 전세가 여파를 직접 겪은 셈이다.

외에도 홍 부총리는 본인과 모친이 공동 소유한 강원도 춘천시 동면 소재 임야(1만8767㎡), 배우자 소유 충남 부여군 규암면 소재 전(田)(348.10㎡) 등 총 7484만8000의 토지를 보유하고 있다고 신고했다.

아파트 매각 차익 등 영향으로 홍 부총리와 가족들이 보유한 예금 총액은 5억7411만4000원으로 지난 신고액에 비해 3억5204만8000원 늘었다.

김용범 기재부 1차관은 지난해보다 1억6496만원 늘어난 22억3903만원의 재산을 신고했다. 김 차관 역시 배우자가 부친으로부터 상속받은 서울 서대문구 북아현동 단독주택 지분 일부(2억6750만원)를 모친에게 증여하면서 다주택자 꼬리표를 뗐다. 다만 김 차관과 배우자가 공동 소유한 서울 서초구 서초동 서초래미안아파트 공시가격이 1년 사이 3억1700만원 뛰어 12억5300만원으로 신고했다.

김 차관은 배우자 소유의 경기 남양주시 금곡동 일대 임야 4필지(총 8150㎡)와 전북 군산시 나포면 소재 임야 1필지(1만4077㎡) 등 2억3513만원 상당의 토지를 보유하고 있다고 신고했다. 남양주시 소재 땅은 3기 신도시로 선정된 남양주시 왕숙 지구 인근이다.

그러나 해당 토지는 김 차관의 장인이 1967년 매입한 것으로, 2018년 1월 장인이 사망함에 따라 김 차관의 배우자 등 자녀들에게 공동 상속(지분 4분의1)된 것이라고 기재부가 소명했다. 수십 년 전 매매가 이뤄진 땅인 만큼 2018년 12월 3기 신도시 선정을 노린 투기로 보기는 어렵다는 설명이다.

안일환 기재부 2차관은 지난해보다 7118만원 늘어난 8억6472만원의 재산을 신고했다. 본인 소유의 경기 성남시 분당구 소재 아파트(6억1700만원)를 보유한 1주택자다.

안도걸 기재부 예산실장은 총 25억7269만원의 재산을 신고했다. 재산의 상당 부분이 부동산으로, 배우자와 공동 소유한 서울 강남구 개포동 소재 아파트는 중도금 납입분을 반영해 총 8억8416만원으로 신고했다. 현재 거주 중인 서울 서초구 방배동 소재 아파트는 1년새 전셋값이 8000만원 올라 10억5000만원으로 신고했다.

임재현 세제실장은 지난해보다 1억8659만원 증가한 18억493만원의 재산을 신고했다. 재산 증가분은 실장(1급) 승진에 따른 보유주식 매각(총 가액 3000만원 초과 대상)에 따른 영향으로, 본인 소유의 셀트리온 주식 800주를 포함해 가족 보유 주식을 대부분 매도하면서 예금이 1억5910만원 늘어난 4억5071만원이라고 신고했다. 아울러 배우자와 공동 소유한 서울 서초구 서초동 소재 아파트가 17억5000만원으로 신고됐다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr