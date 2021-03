디지털 전환 빨랐던 전자IT, 탄소중립은 뒤처져

[아시아경제 최대열 기자] 국내 전자정보통신 업종이 다른 업종과 견줘 디지털 전환에 대한 대처는 빨랐으나 탄소중립은 많이 뒤처졌다는 분석결과가 나왔다.

대한상공회의소가 25일 연 미래산업포럼에서는 국내 전자정보통신과 디스플레이 업종이 디지털 전환이나 탄소중립에 어떻게 대처했는지 평가하는 시간을 가졌다. 디지털 전환이나 탄소중립 대응 수준은 앞으로 산업 전체의 경쟁력을 좌우할 중요한 요인으로 꼽힌다. 디지털 전환 분야에서는 전자정보통신 업종이 반도체에 이어 두번째로 높은 순위에 올랐다. 디스플레이는 4위였다.

이날 발표를 맡은 박형곤 딜로이트 파트너는 "디스플레이와 전자정보통신 업종은 타 업종보다 디지털 전환을 앞서 추진했다"면서도 "반도체와 같이 신속한 생산시설 투자가 뒤따르지 못해 디지털 전환 순위가 2·4위로 평가됐다"고 말했다. 이어 "전자정보통신 업종은 기존 공정을 그대로 둔 채 디지털 전환작업을 진행해 생산과정에서 데이터를 모으고 활용하는 데 한계가 있고 공정라인 자동화도 다소 뒤처지고 있다"고 설명했다.

디스플레이 업종은 자동화부문 성과는 어느 정도 있으나 신규 제조설비 투자속도가 더뎌 혁신적인 개선이 쉽지 않은 처지라고 봤다. 8.5세대 제조역량을 10.5세대로 높여야 한다고 덧붙였다. 산업 전반에 클라우드·사물인터넷·인공지능(AI) 기술을 도입하거나 신기술을 활용한 생산성 개선, 혁신 운영모델 사례 확보, 생산·테스트 과정에서 확보한 데이터를 협력업체와 공유하는 시스템을 구축하라고 박 파트너는 조언했다.

이산화탄소를 만든 만큼 흡수하도록 한 탄소중립과 관련해선 디스플레이 업종은 국내 전 업종 가운데 1위였으나 전자정보통신 업종은 7위에 그쳤다. 이 부분 발표를 맡은 정은미 산업연구원 본부장은 "두 업종의 온실가스 배출량은 국내 산업의 8% 수준으로 직접배출은 국내 산업의 0.2%에 불과하나 공정배출은 32%, 간접배출은 8%"라며 "공정배출, 간접배출을 줄이는 게 핵심"이라고 말했다.

공정배출은 생산공정에서 쓰는 산업용 가스로 인해 발생하는 배출이다. 간접배출은 전력사용 등과 같은 활동으로 발생하는 간접적 온실가스 배출이다. 디스플레이 업종은 대기업 위주로 온실가스 감축분야에 투자해 공정가스의 90%가량을 줄였다.

정 본부장은 "코로나19로 전자기기 수요가 급증해 디스플레이·전자정보통신 모두 간접배출이 늘어날 것"이라며 "탄소중립 목표 달성을 위해 재생에너지 사용을 늘리고 고효율·친환경 제품 생산을 통해 사회 전체의 온실가스 감축에 기여도를 높여나갈 필요가 있다"고 말했다.

이와 함께 원천기술 개발을 독려하도록 신산업분야 투자에 대해 세금을 공제해주는 조치가 실효성을 떨어뜨리지 않기 위해선 현재 최조한세제도를 손봐야 한다는 주장도 이날 포럼에서 나왔다. 일정부분 세금을 공제하나 최소한의 세금을 내도록 하는 제도다. 장석인 산업기술대 석좌교수는 "유기발광디스플레이(OLED)분야의 경쟁력뿐만 아니라 차세대 디스플레이 시장에서도 경쟁우위를 확보하려면 기업의 선제적 투자가 가능한 환경을 만들어야 한다"고 말했다.

온실가스 대처나 산업 경쟁력을 높이기 위해선 정부 지원이 필요하다고 업계에서는 주장했다. 진홍 전자정보통신산업진흥회 상근부회장은 "전자·IT분야는 코로나 상황 속에서도 소비심리 증가, 디지털전환 수요 등으로 최근 수출이 꾸준히 늘었"며 "한층 빨라지는 경제·환경의 패러다임 변화에 맞게 디지털 신산업 육성, 온실가스 배출 감소 등의 이슈 해결에 나서야 하는 고민이 있다"고 말했다. 이어 "온실가스 감축시설 투자 세제지원 강화, 중대재해처벌법 등 규제법령의 합리적 개선 등에 정부가 노력해야 한다"고 당부했다.

김성진 디스플레이산업협회 상근부회장은 "디스플레이 산업은 ‘융합 얼라이언스’에 대한 수요가 높은 만큼 이에 대한 통합적인 지원이 필요하다"며 "협력 생태계를 구축하기 위해 금융·세제·규제 패키지 지원과 같은 정책 마련이 필요하다"고 말했다. 우태희 대한상의 상근부회장은 "디지털 전환과 탄소 중립이 새 도약의 기회가 될 수 있도록 기업의 노력과 정부의 정책적 지원이 조화롭게 추진돼야 한다"고 말했다.

