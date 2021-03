[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 돈암2동 마을안전협의회(위원장 이정숙)는 재해 재난사고 없는 안전한 마을을 만들기 위해 지난 17일 10여명이 모여 해빙기 시설물 안전점검 및 예찰 활동을 벌였다.

돈암2동은 고지대에 아파트로 이루어진 마을로 성북구에서 지정 관리 하는 재난위험시설물은 없으나 지역내 골목길을 순찰, 담장, 축대, 절개지 등 안전 상태를 점검했다.

