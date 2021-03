[아시아경제 강나훔 기자] 소형건설장비업체 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 35,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 273,800 전일가 35,900 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일두산밥캣, 지난해 영업이익 3939억원…전년 대비 17.4%↓두산밥캣, 중국 소형 건설장비 딜러 대상 비대면 콘퍼런스 close 이 조덕제 부사장을 대표이사로 선임했다.

두산밥캣은 24일 정기 주주총회를 열고 조덕제 부사장을 사내이사로 선임하는 안건을 통과시켰다. 주총 이후엔 이사회를 열어 조 부사장을 대표이사로 선임했다.

이로써 두산밥캣은 최고경영자(CEO)인 스캇성철박 사장과 조 부사장 공동 대표체제를 구축하게 됐다.

1970년생인 조 부사장은 두산인프라코어 글로벌 FA팀장과 두산밥캣 상무, 전무를 거쳤다.

