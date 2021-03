[공직자재산공개]성윤모 산업장관 18억원…박진규 차관, 세종 아파트 팔아 '1주택자'

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관이 18억원 가량의 재산을 신고했다. 박진규 차관은 세종 아파트를 팔아 1주택자가 됐다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2021년 고위공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 성 장관은 17억9682만원의 재산을 신고했다. 지난해(15억46570만원)보다 2억5026만원 늘었다.

성 장관은 배우자와 공동 명의로 경기도 과천시 별양동 아파트(125.01㎡) 1채를 소유하고 있다. 현재가액이 10억100만원으로, 공시가격 상승에 따라 종전보다 1억3700만원 올랐다. 이외에 배우자 명의의 서울 종로구 무악동 아파트(114.93㎡)의 전세임차권 7억5000만원을 보유하고 있다. 예금은 5억457만원에서 아버지로부터의 현금 증여와 예금 증가액이 더해지며 5억4440만원으로 3983만원 늘었다.

박진규 산업부 차관은 17억1873만원의 재산을 신고했다. 세종시 어진동 아파트(110.59㎡)를 지난해 매각해 배우자와 공동명의인 경기도 과천시 별양동 아파트(124.10㎡) 1채만 소유하고 있다. 앞서 박 차관의 배우자는 작년 초 서울시 강남구 역삼동의 업무용 오피스텔 2채(37.49㎡·30.98㎡)를 매각했다.

부친의 사망으로 충남 부여군 내산면 일대 선산(1920㎡)를 형제가 공동 상속하면서 1034만원의 재산이 늘었다. 아파트와 오피스텔 매도에 따라 예금도 9124만원에서 4억4290만원으로 불었다.

유명희 산업부 통상교섭본부장은 배우자 명의의 서울 서초구 잠원동 아파트(98.87㎡) 14억784만원과 예금 4억1735만원 등 총 18억5353만원의 재산을 신고했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr